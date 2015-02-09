В Ленобласти ввели ограничения на федеральных трассах

Они связаны с проведением дорожных работ.

В Ленинградской области 26 июля временно ограничили движение транспорта на 9 участках федеральных автодорог. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения введены из-за проведения дорожных работ. Они затронули трассы Р-21 "Кола", М-10 "Россия", А-114 Вологда — Тихвин — дорога Р-21 "Кола", А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо, А-181 "Магистральная", А-181 "Скандинавия", подъезд к МАПП "Светогорск", Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия и Р-121 "Сортавала".

Водителей просят заранее учитывать действующие ограничения при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную внимательность в местах проведения работ.

В дорожной службе отметили, что ремонт необходим для поддержания трасс в нормативном состоянии и повышения безопасности дорожного движения.

Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию Покровского сквера в Коломне выделят 91 млн рублей.

Фото: Piter.TV