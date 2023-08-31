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Концерт "Музыка при свечах. Величайшая классика"
Сегодня, 21:00
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ElenaSmurygina Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Музыка при свечах. Величайшая классика"

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Концерт "Музыка при свечах. Величайшая классика" состоится 9 мая в 21:00 в Петрикирхе

"Музыка при свечах" от Amadeus Concerts – один из самых ярких концертных форматов на музыкальной сцене Петербурга.  

Он существует с 2017 года и стал первым проектом, объединившим прекрасную музыку и утонченную атмосферу с мерцающим светом сотен свечей для полного погружения в музыкальную драматургию звучащих произведений.  

С тех пор, несмотря на время и подражателей,  "Музыка при свечах" от Amadeus Concerts осталась эталонным концертом, полюбившимся публике за честность во всем - от подбора музыкантов, до составления программы и декорирования сцены!  

Если вы еще не видели – это стоит увидеть, а если видели, то обязательно вернëтесь!  

Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта. 

Теги: amadeus concerts
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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