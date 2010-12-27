Концерт Муси Тотибадзе

Певица и музыкант Муся Тотибадзе, весной нынешнего года представившая дебютный альбом "Мальчик", 12 декабря даст первый сольный концерт в Санкт-Петербурге.

Московский концерт, на котором Муся впервые исполнила для публики все треки с нового альбома, прошел в пространстве Института "Стрелка" и собрал больше полутора тысяч человек.

Журналист и музыкальный критик Максим Семеляк об альбоме "Мальчик":

"Пластинка Муси Тотибадзе (чье имя звучит как уменьшительно-ласкательное от английского music) есть в некотором смысле образец легкости и строгости. Легкость здесь обеспечена эпистолярным электропопом с нотками городского фольклора (каким его понимали разные авторы в диапазоне от раннего Цоя до даже группы "Корабль" — так, например, строчка "и ты красиво стол накрыл", напоминает о бессмертном "я приготовил миниужин"). Строгость же состоит в четком соблюдении пропорций и в умении соответствовать самому незамутненному поп-канону — без претензий, без резких движений и слов, без истеричных привязок к современности, с одной стороны, но и без навязчивой ретро-ауры комикса — с другой. Если попробовать определить, к какому собственно времени относятся эти песенки, то речь, очевидно, следует вести не о каких-нибудь девяностых или иных широкомасштабных хронометражах, но о коротких часах с полуночи до рассвета или даже минутах между лонгдринком и шотом. Это и есть контекст, который идеально описывается словами из мелвилловского "Моби Дика" — древняя рутина молодой жизни. Музыка Муси весьма самостоятельна и даже горделива в своей сакраментальности — в самом деле, чтобы пропевать в 2019 году выражение "тонуть в твоих ладонях" нужно обладать известной силой воли — однако эти песни устроены таким образом, что тут иначе не скажешь".

Цена: от 1200 рублей

Адрес: Клуб "Космонавт", ул. Бронницкая 24

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