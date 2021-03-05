Концерт "Морриконе, Таривердиев"

В программе Эстрадного оркестра Петербурга под руководством Игоря Пономаренко прозвучит музыка Эннио Морриконе и Микаэла Таривердиева, которая была написана к фильмам.
Симфонические партитуры Морриконе поспособствовали созданию особой ауры кинолент. Проникновенные мелодии Таривердиева знакомы многим поколениям слушателей: впервые он соприкоснулся с кинематографом еще в студенческие годы. Впоследствии композитор стал автором музыки к более чем 130 фильмам.
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