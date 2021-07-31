Концерт "Моцарт vs Шопен. Орган vs Рояль"

Концерт из цикла Битва Клавиров "Бах vs Шопен. Орган vs Рояль" состоится 5 октября в Петрикирхе в 15:00. Ценз - 0+

"Моцарт vs Шопен " от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.

Два великих композитора - Моцарт и Шопен - и их бессмертные шедевры в исполнении органа и рояля! Цикл "Битва клавиров" от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику.

Величественное и проникновенное исполнение сочинений великого Моцарта на органе, с одной стороны, и пронзительное, утончённое звучание фортепианных шедевров Шопена с другой.

Такая разная и такая прекрасная музыка. В этой битве нет проигравших, а побеждает всегда зритель!!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.

Дети до 7 лет бесплатно!

Фото предоставлено организатором Amadeus Concerts