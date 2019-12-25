Концерт "Моцарт и Шопен при свечах" состоится 7 ноября в 19:00 в Петрикирхе

"Моцарт и Шопен при свечах" от Amadeus Concerts

Бессмертные шедевры двух великих композиторов — Моцарта и Шопена — в исполнении органа и рояля. Традиции двух разных эпох и стран встретятся на одном концерте.

Величественные и проникновенные сочинения Моцарта на органе и пронзительное, утончённое звучание фортепианных произведений Шопена. Музыка этих композиторов была написана при свете огня и исполнялась авторами именно в этом антураже. Мы воссоздали подлинную атмосферу специально для наших зрителей — свет тысячи свечей и зал величественного собора Петрикирхе с магической акустикой унесут вас за пределы времени и пространства, на встречу с незабвенной вечностью.

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.