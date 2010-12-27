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Концерт Миши Мищенко в Анненкирхе
Сегодня, 19:00
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lesjasap

Концерт Миши Мищенко в Анненкирхе

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Композитор даст благотворительное выступление в Петербурге.

В большом зале Анненкирхе вечером 2 марта музыкант Миша Мищенко даст благотворительный концерт. Собранные за продажу билетов средства пойдут на развитие проекта сгоревшей лютеранской церкви #АннаПомогает. Добровольцы и прихожане Анненкирхе сотрудничают с такими организациями как "Антон тут рядом", фондом "Колибри", а также устраивают обеды для бездомных.

В ближайших планах проекта - открыть благотворительный кластер на территории Васильевского острова. Организаторы предложат посетителям платить деньги как за помещение антикафе, которые потом будут идти нуждающимся.

Миша Мищенко  - столичный автор-исполнитель. Он считается одним из первых неоклассических музыкантов страны. С 2011 года выпустил 14 альбомов, а также записал саундтреки к 11 короткометражкам.

Фото: пресс-служба Анненкирхе

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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