Концерт Михаила Шуфутинского

Концерты Михаила Шуфутинского – это всегда событие, которое наполнено желанием жить, любить и танцевать. А атмосфера отправит гостей в путешествие по удивительному миру талантливого человека.
Михаил Шуфутинский выпустил 28 сольных альбомов и массу сборников. Песни в его исполнении звучали в популярных сериалах на российском ТВ и в голливудских фильмах.
Со сцены прозвучат хиты – от "Третьего сентября" до "Еврейского портного", от "Наколочки" до "Марджанджи".
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все