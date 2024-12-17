  1. Главная
Концерт Михаила Шуфутинского
Сегодня, 19:00
335
Концерт Михаила Шуфутинского пройдет 3 октября в "Лахта Холле". Начало – в 19:00. Для гостей старше 16 лет.

Концерты Михаила Шуфутинского – это всегда событие, которое наполнено желанием жить, любить и танцевать. А атмосфера отправит гостей в путешествие по удивительному миру талантливого человека. 

Михаил Шуфутинский выпустил 28 сольных альбомов и массу сборников. Песни в его исполнении звучали в популярных сериалах на российском ТВ и в голливудских фильмах. 

Со сцены прозвучат хиты – от "Третьего сентября" до "Еврейского портного", от "Наколочки" до "Марджанджи". 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

