Концерт Михаила Шуфутинского пройдет 3 октября в "Лахта Холле". Начало – в 19:00. Для гостей старше 16 лет.

Концерты Михаила Шуфутинского – это всегда событие, которое наполнено желанием жить, любить и танцевать. А атмосфера отправит гостей в путешествие по удивительному миру талантливого человека.

Михаил Шуфутинский выпустил 28 сольных альбомов и массу сборников. Песни в его исполнении звучали в популярных сериалах на российском ТВ и в голливудских фильмах.

Со сцены прозвучат хиты – от "Третьего сентября" до "Еврейского портного", от "Наколочки" до "Марджанджи".

Фото: предоставлено организаторами мероприятия