Концерт Михаила Казиника "Тайны гениев"

"Апостол культуры" научит любить классическую музыку и наслаждаться ею.

Всемирно известный музыкант, исскусствовед и писатель Михаил Казиник организует в Петербурге неповторимый вечер музыки 17-19 веков. Барокко, классика и романтика, свет с гармонией против бушующей войны и бури. Произведения Моцарта, Брамса, Баха, Шумана и потрясающем исполнении профессиональных талантливых музыкантов.

Вместе с "апостолом культуры" на сцену в этот вечер выйдут скрипач Борис Казиник, арфистка Оксана Сушкова, пианист Станислав Соловьев, флейтист Алексей Морозов и ауэр-квартет из Петербурга. Классическую музыку станет возможно не только понять, но и искренне полюбить.

Казиник награден орденом "Служение искусству", объездил весь мер с лекциями и концертами, стал автором нескольких десятков книг и фильмов о музыкальной культуре. Также Михаил Казиник известен как ведущий радиостанций "Серебряный дождь" и "Орфей" и просветитель.

Цена: от 600 рублей

Место: БКЗ "Октябрьский", Лиговский проспект, 6.

Фото: предоставлено организаторами