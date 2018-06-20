Концерт Mgzavrebi

Грузинские сердцееды завернут в Северную столицу с весенней программой "Geoлокация".

Группа Mgzavrebi была основана в 2006 году в Тбились. Тогда состав команды состоял из трех человек. Но теперь, в 2019 году музыкантов, одновременно находящихся на сцене во время выступления, может достигать двух десятков. Музыканты осовременивают грузинский фолк и, выпустив альбом Geo, отправляются в большое турне. Весной новые и старые песни получат обновлённое прочтение в программе "Geoлокация".

Место: Концертный зал Aurora (Пироговская наб., д. 5/2)

Возрастное ограничение: 16+

Фото: glavclub.com