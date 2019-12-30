Концерт Международного конкурса памяти Н.К.Метнера "Метнер и русская традиция"

Выступают лауреаты и члены жюри музыкального конкурса.

Конкурс, чьи лауреаты и члены жюри выступят в конце января на сцене филармонии имени Глинки, приурочен к 140-летию со дня рождения Николая Карловича Метнера – пианиста, педагога и композитора. Его творчество значимо в истории русской и мировой музыкальной культуры. Метнер долгое время оставался в тени таких маэстро, как Скрябин, Прокофьев, Рахманинов. Стиль Метнера отличается от большинства его современников, в его музыке сочетается русский дух и западные традиции. Кроме того, главная изюминка Метнера – потрясающее владение фортепиано, поэтому к исполнителям его музыки предъявляют высокие требования.

Основная цель проекта – сформировать доступную музыкально-эстетическую среду для общения, обмена опытом и реализации творческого потенциала профессиональных исполнителей. Главные номинации конкурса – "Фортепиано", "Вокал", "Музыкознание и музыкальная журналистика". В жюри и участниках: сопрано Яна Иванилова и Мария Литке, фортепиано Юлия Стадлер, Артем Ляхович, Анастасия Мазанкина и Алексей Чернов.

Организаторы конкурса – Фонд поддержки и развития музыкального и театрального искусства "Классика без границ" и Творческое обьединение "Nota bene!".

Адрес: Малый зал филармонии им. М.И. Глинки, Невский пр., 30

Фото: предоставлено организаторами