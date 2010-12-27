Концерт Мэтта Эллиотта

Культовый британский музыкант приезжает с новым альбомом.

Британский музыкант, мастерски справляющийся с любым жанром, приезжает в Россию со своим новым альбомом. Несмотря на то, что выпуск пластинки запланирован на февраль, российские поклонники услышат треки впервые, да еще и вживую. Мрачноватая музыка особенно откликается в русской душе.

Сам Мэтт Эллиотт начал дружить с музыкой еще в 1996 году, сменил несколько коллективов и стал выпускать сольные песни, попробовав массу жанров и стилей. Совмещать их он умеет до того мастерски, что музыка получается драматичной и органичной. Его любимые композиции – похожие на фолк и украшеные нойзом.

Цена: 1300 рублей

Адрес: Маршала Говорова ул., 47

Фото: организаторы вечера