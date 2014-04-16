  1. Главная
Концерт "Мендельсон. Путь гения"
Сегодня, 19:30
Концерт пройдет 10 сентября в церкви Святой Екатерины. Начало – в 19:30. Для гостей старше 6 лет.

Творчество Мендельсона-Бартольди – это значительное явление в немецкой культуре XIX века. Композитор обратился почти ко всем жанрам: симфониям, фортепианным миниатюрам, концертам для солирующих инструментов и оркестра и другим.

Исполнитель на мероприятии – Алла Морозова (орган). В программе соната для органа №3 ля мажор, Con moto maestoso, Andante tranquillo, Andante ре мажор, прелюдия и фуга до минор, Andante ре мажор, прелюдия и фуга ре минор, соната №6 ре минор. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

