Концерт "Мендельсон. Путь гения"

Творчество Мендельсона-Бартольди – это значительное явление в немецкой культуре XIX века. Композитор обратился почти ко всем жанрам: симфониям, фортепианным миниатюрам, концертам для солирующих инструментов и оркестра и другим.
Исполнитель на мероприятии – Алла Морозова (орган). В программе соната для органа №3 ля мажор, Con moto maestoso, Andante tranquillo, Andante ре мажор, прелюдия и фуга до минор, Andante ре мажор, прелюдия и фуга ре минор, соната №6 ре минор.
Фото: pxhere
