Концерт Мари Краймбрери

Зажигательные и душевные песни в исполнении 27-летней поп-певицы.

Треки Мари Краймбрери собственного сочинения появились в Сети еще в 2014 году, а в 2017 артистка вышла на большую сцену и стала одной из ярких молодых исполнительниц в России. На данный момент поп-певица проводит более 70 сольных концертов за год. Шоу обходится без летающих акробатов и танцоров, но всегда собирает полные залы.

Как рассказали организаторы, "МЕЛКАЯ ЗДЕСЬ" - это не просто название концерта, это факт, с которым пришлось мириться в этом году даже самым отъявленным критикам. Краймбрери известна по своим песням "На тату", "AMORE", "Мне так хорошо" и другим.

Приобрести билеты можно по ссылке.





Место: проспект Медиков, 3

Цена: от 1300 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: kraimbrery.com, предоставлено организаторами