Концерт "Магия свечей. Джаз на луне в оранжерее"
Сегодня, 19:00
136
Концерт состоится 29 октября в оранжерее Таврического сада. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Вы услышите жемчужины джазовой музыки среди растений и в сиянии множества свечей. "Джаз на луне" – не просто метафора, а изюминка вечера. 

Музыкант Дмитрий Гурович сыграет импровизации на инструменте под названием "Луна". Это терменвокс, заключенный в корпус в виде светящегося полумесяца. Прозвучат самые известные хиты: L.O.V.E, Fly Me to the Moon, Strangers in the Night, Moon River, Sway. 

Исполнитель – джаз-бэнд Jazz Hooligans. 

Фото: ВКонтакте / Оранжерея Таврического сада

