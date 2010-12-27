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Концерт Луны
Сегодня, 20:00
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Концерт Луны

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Концерт-презентация нового альбома "Транс".

Лицо "украинской музыкальной революции" Луна, она же Кристина Герасимова, приезжает в Петербург с новым альбомом "Транс".  Это уже третье детище певицы, которое поклонники впервые услышат вживую.

Музыка-смесь магического реализма, сильных ощущений, электронного звучания и отголоска 90-х окунет в непередаваемую атмосферу.

Луна вдохновляется Ланой дель Рей, Бьорк и Евой Польной. Девушку называют современной Линдой. 

Возрастное ограничение: 12+

Адрес: Клуб "A2 GREEN CONCERT", пр. Медиков, 3

Цена: от 1600 рублей

Фото: ЛУНА / ВКонтакте

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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