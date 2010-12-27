Концерт Луны

Концерт-презентация нового альбома "Транс".

Лицо "украинской музыкальной революции" Луна, она же Кристина Герасимова, приезжает в Петербург с новым альбомом "Транс". Это уже третье детище певицы, которое поклонники впервые услышат вживую.

Музыка-смесь магического реализма, сильных ощущений, электронного звучания и отголоска 90-х окунет в непередаваемую атмосферу.

Луна вдохновляется Ланой дель Рей, Бьорк и Евой Польной. Девушку называют современной Линдой.

Возрастное ограничение: 12+

Адрес: Клуб "A2 GREEN CONCERT", пр. Медиков, 3

Цена: от 1600 рублей

Фото: ЛУНА / ВКонтакте