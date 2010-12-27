Концерт Луны

Лицо "украинской музыкальной революции" Луна, она же Кристина Герасимова, приезжает в Петербург с новым альбомом "Транс". Это уже третье детище певицы, которое поклонники впервые услышат вживую.
Музыка-смесь магического реализма, сильных ощущений, электронного звучания и отголоска 90-х окунет в непередаваемую атмосферу.
Луна вдохновляется Ланой дель Рей, Бьорк и Евой Польной. Девушку называют современной Линдой.
Возрастное ограничение: 12+
Адрес: Клуб "A2 GREEN CONCERT", пр. Медиков, 3
Цена: от 1600 рублей
Фото: ЛУНА / ВКонтакте
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