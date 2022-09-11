Концерт "Ленинграда" в Москве посетили более 80 тысяч человек

Выступление группы прошло на стадионе "Лужники".

Концерт группы "Ленинград" в Москве посетили более 80 тысяч человек. Об этом сообщает издание Informing.

Группа вернулась на большую сцену с программой "Ленинград" – Классика". Концерт прошел на стадионе "Лужники". Несмотря на аншлаг, сообщается, что "Ленинграду" не удалось побить рекорды концертов Басты и группы "Руки вверх!" по количеству зрителей.

Также перед выступлением лидер группы Сергей Шнуров заявил журналистам, после выхода на сцену он распустит коллектив, но только на один день.

Ранее Баста заявил об отказе выпускать новые альбомы.

Видео: YouTube / Галкин Дом