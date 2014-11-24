Бородин: обещанный концерт Канье Уэста в Петербурге состоится

Организаторы нашли способ провести концерт.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге всё же состоится. В своём Telegram-канале он иронично подчеркнул, что артист приедет в Россию и будет выступать "за наши с вами деньги".

Ранее Say Agency анонсировала выступления рэпера на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако стадион позже заявил, что договор аренды не подписан, поставив проведение концертов под сомнение. Организаторы объясняли, что планировали подписать документы к 27 августа.

По одной из версий, концерт могли отменить из-за скандальных высказываний Канье Уэста в прошлом — артист публично выражал симпатию к Гитлеру, что вызвало критику правозащитников. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина называла выступление рэпера оскорбительным для Петербурга, пережившего блокаду. Бородин, однако, подтвердил, что несмотря на сложности, шоу состоится.

Ранее мы сообщали, что Фил Коллинз, Iron Maiden и Oasis включены в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: AP Photo / Invision/Evan Agostini