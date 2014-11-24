"Газпром Арена" допустила перенос концертов Канье Уэста

Переговоры идут, но даты шоу могут измениться.

Пресс-служба "Газпром Арены" заявила, что концерты Канье Уэста в Петербурге пока не отменены, но их проведение, вероятно, потребует переноса дат. В настоящее время площадка ведёт переговоры с агентством SAY Agency по организационным вопросам. Представители стадиона сообщили изданию "Осторожно, новости", что единственным возможным изменением станет сдвиг графиков выступлений.

Ранее на стадионе официально заявляли, что концертов рэпера не будет, объясняя это отсутствием подписанного договора аренды. Однако теперь ситуация изменилась: стороны обсуждают возможность проведения шоу, хотя и с корректировкой дат. Изначально выступления планировались на 10 и 11 октября.

Организатор — московское агентство SAY Agency — ранее опровергло информацию об отмене, утверждая, что договор должен быть подписан до 27 августа, а артист уже получил предоплату. Фанаты, тем временем, остаются в неведении: билеты проданы, но окончательное решение по срокам шоу пока не принято.

Ранее мы сообщали, что Фил Коллинз, Iron Maiden и Oasis включены в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: AP Photo / Invision/Evan Agostini