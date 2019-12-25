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Концерт Jazz Philharmonic Messengers
Сегодня, 19:30
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Концерт Jazz Philharmonic Messengers

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Концерт состоится 5 октября в джаз-клубе Игоря Бутмана. Стартует мероприятие в 19:30. Возрастное ограничение: 18+.

Коллектив Jazz Philharmonic Messengers Юрия Богатырева – шесть единомышленников, которые увлечены классическим джазом 1960-х годов. Объединение сочетает звучание ансамбля The Jazz Messengers Арта Блэйки, секстета Майлса Дэвиса и современные тенденции. 

В репертуаре – оригинальные аранжировки и собственные композиции в духе 1960-х и 2000-х годов. 

Jazz Philharmonic Messengers создали в 2021 году. В него вошли музыканты, являющиеся постоянными участниками сцены Петербургской филармонии джазовой музыки. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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