Концерт "Imperial Orchestra. Мир Тима Бертона"

Концерт состоится 31 октября в ДК имени Газа. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Ансамбль Imperial Orchestra откроет двери в мир мистики и волшебства Тима Бертона. В этот вечер зрителей ожидает уникальное музыкальное путешествие по жутким, смешным и красивым мирам культового режиссера.

Оживут саундтреки и персонажи фильмов автора – от мрачного и юмористического "Кошмара перед Рождеством" до волшебной "Алисы в стране чудес", от трогательного "Эдварда руки-ножницы" до веселого "Битлджуса" и остроумной "Уэнсдей".

Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra