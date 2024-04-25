  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Imperial Orchestra. Мир Тима Бертона"
Сегодня, 20:00
137
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Imperial Orchestra. Мир Тима Бертона"

0 0

Концерт состоится 31 октября в ДК имени Газа. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Ансамбль Imperial Orchestra откроет двери в мир мистики и волшебства Тима Бертона. В этот вечер зрителей ожидает уникальное музыкальное путешествие по жутким, смешным и красивым мирам культового режиссера. 

Оживут саундтреки и персонажи фильмов автора – от мрачного и юмористического "Кошмара перед Рождеством" до волшебной "Алисы в стране чудес", от трогательного "Эдварда руки-ножницы" до веселого "Битлджуса" и остроумной "Уэнсдей". 

Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии