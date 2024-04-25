Концерт "Imperial Orchestra. Мир Тима Бертона"

Ансамбль Imperial Orchestra откроет двери в мир мистики и волшебства Тима Бертона. В этот вечер зрителей ожидает уникальное музыкальное путешествие по жутким, смешным и красивым мирам культового режиссера.
Оживут саундтреки и персонажи фильмов автора – от мрачного и юмористического "Кошмара перед Рождеством" до волшебной "Алисы в стране чудес", от трогательного "Эдварда руки-ножницы" до веселого "Битлджуса" и остроумной "Уэнсдей".
Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra
