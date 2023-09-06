Концерт "Imperial Orchestra. Игра престолов" пройдет 1 декабря во Дворце культуры имени Газа. Начало – в 18:00. Для слушателей старше 6 лет.

Шоу саундтреков "Игра престолов" является новым проектом от создателей концертов Cinema Medley и Hans Zimmers Universe. Главное его действующее лицо – оркестр Imperial Orchestra Virtuoso, который возглавляют 17 солистов Imperial Orchestrа. Зрителей ожидает виртуозное исполнение культовых саундтреков из знаменитых фильмов и сериалов. Программа: "Ход королевы", "Пираты Карибского моря", "Храброе сердце", "Властелин колец", "Уэнсдей", "Гладиатор", "Танец рыцарей", "Король говорит", "Шерлок Холмс", "Остров проклятых", "Ведьмак", "Последний самурай", "Мемуары Гейши", "Игра престолов". Фото: classica.spb.ru