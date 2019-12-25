Концерт Игоря Меерсона и Newtone Orchestra

Юмористическое выступление предстанет для вас в необычном формате.

Популярный стенд-ап комик Игорь Меерсон проведет комедийно-музыкальное шоу вместе с джазовым коллективом Newtone Orchestra. Концерт будет проходить на Новой сцене Александринского театра.

Комик расскажет о творчестве и жизни композиторов и музыкантов, а его выступление дополнит исполнение песен Виктора Цоя, Queen, Бориса Гребенщикова, Beatles, ABBA, Джорджа Гершвина в авторских аранжировках. В связи с этим программу назвали "Культурный норматив".

Возрастное ограничение: 18+

Фото: alexandrinsky.ru