Концерт H.O.M

Комедийная рок-группа Н.О.М. даст большой осенний концерт в клубе «The Place».

В течение двух часов поклонников творчества российских музыкантов ждет настоящая феерия под названием “Шишел-мышел”. Артисты обещают, что поглумятся на сцене на славу. Исполнители решили собраться в честь приезда бывшего солиста Н.О.М. на историческую родину.

Музыканты исполнят композиции из нового альбома “Я тебя услышал”, выход которого еще не назначен, ведь артисты начали записывать песни только этим летом. Не обойдется и без старых известных треков. Группа славится своим юмористическим отношением к творчеству и непредсказуемым перформансам.

Начало выступления в 20.00. Место проведения: Маршала Говорова, 47, клуб «The Place».