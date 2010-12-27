Концерт пройдет в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитаж.

В Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитаж пройдет Концерт Государственной академической капеллы Петербурга "Музыка. Муза. Музей". Проект реализуется совместно с фондом развития и поддержки графики "Искусство графики".

На протяжении полутора часов ведущие художники России будут фиксировать звучащую музыку. Зрители услышат шедевры мировой классики, которые будут пропущенны сквозь призму внутреннего мира живописцев.

Авторы проекта отметили, что картины, написанные в ходе проекта, подарят Капелле для создания музейной экспозиции.

Начало в 19:00.

Вход бесплатный.