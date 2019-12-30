Концерт Forrest Gump и дяди Миши

Целый вечер отборного изысканного блюза.

Forrest Gump – яркий блюзовый петербургский исполнитель. Группа родилась в 1999 году, и с тех пор выступает на всевозможных площадках города.

Бессменный лидер и вокалист коллектива – Василий Ковалев, а гитарой в группе мастерски владеет Виталий Силантьев. 12 лет назад в Forrest Gump пришел барабанщик Игорь Левкин, а в течение 15 лет с группой сотрудничает саксофонист Дядя Миша, известный как музыкант группы ДДТ и как участник концертов и записей "Алисы", "Зоопарка" и "Поп-механики".

Группа любит блюз Willie Dixon, Maddie Waters, John Lee Hoover, Jimmy Reed, T-Bone Walker и многих других исполнителей, и экспериментирует с интерпретацией мелодий.

Цена: от 600 рублей

Место: Ресторан White Night Music Joint, набережная реки Фонтанки, 59

Фото: spb.ponominalu.ru