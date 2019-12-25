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Концерт Fatboy Slim
Сегодня, 19:00
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himif

Концерт Fatboy Slim

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Самые яркие хиты, свежие ремиксы и запоминающееся шоу.

Норман Квентин Кук, более известный как Fatboy Slim, считается изобретателем big beat, а также рекордсменом книги Гиннесса как музыкант с наибольшим количеством псевдонимов. Также Fatboy Slim выступал на закрытии лондонских Летних Олимпийских игр и на множестве фестивалей, становился лауреатом 10 музыкальных премий MTV Video Music Awards, выпустил четыре альбома с миллионными тиражами. 

В Петербург Fatboy Slim привезет свои эталонные хиты, новые ремиксы и крупное шоу. Концерт состоится в клубе А2.

Цена: станет известно позднее

Адрес: клуб А2 Green Concert, пр. Медиков, 3

Фото: предоставлено организаторами

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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