Концерт Fatboy Slim

Самые яркие хиты, свежие ремиксы и запоминающееся шоу.

Норман Квентин Кук, более известный как Fatboy Slim, считается изобретателем big beat, а также рекордсменом книги Гиннесса как музыкант с наибольшим количеством псевдонимов. Также Fatboy Slim выступал на закрытии лондонских Летних Олимпийских игр и на множестве фестивалей, становился лауреатом 10 музыкальных премий MTV Video Music Awards, выпустил четыре альбома с миллионными тиражами.

В Петербург Fatboy Slim привезет свои эталонные хиты, новые ремиксы и крупное шоу. Концерт состоится в клубе А2.

Цена: станет известно позднее

Адрес: клуб А2 Green Concert, пр. Медиков, 3

Фото: предоставлено организаторами