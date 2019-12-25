Концерт "Евгений Южин. Эти глаза напротив"

Петербуржцев приглашают на незабываемый вечер, посвященный творчеству легендарного Валерия Ободзинского. В исполнении золотого тенора России Евгения Южина прозвучат как широко известные, так и забытые песни кумира советской публики.
Евгений Южин – лауреат Государственной премии имени Андрея Дементьева, лауреат престижных конкурсов "Романсиада" и "Весна романса", участник телепроекта "Главная сцена", телешоу "Романтика романса" и обладатель множества наград.
Продолжительность: два часа, с антрактом.
Фото: pxhere
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