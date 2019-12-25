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Концерт "Евгений Южин. Эти глаза напротив"
Сегодня, 19:30
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Концерт "Евгений Южин. Эти глаза напротив"

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Концерт состоится 20 октября в Театральном центре на Коломенской. Начнется мероприятие в 19:30. Возрастное ограничение: 12+.

Петербуржцев приглашают на незабываемый вечер, посвященный творчеству легендарного Валерия Ободзинского. В исполнении золотого тенора России Евгения Южина прозвучат как широко известные, так и забытые песни кумира советской публики. 

Евгений Южин – лауреат Государственной премии имени Андрея Дементьева, лауреат престижных конкурсов "Романсиада" и "Весна романса", участник телепроекта "Главная сцена", телешоу "Романтика романса" и обладатель множества наград.

Продолжительность: два часа, с антрактом.

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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