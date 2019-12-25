Концерт "Евгений Южин. Эти глаза напротив"

Концерт состоится 20 октября в Театральном центре на Коломенской. Начнется мероприятие в 19:30. Возрастное ограничение: 12+.

Петербуржцев приглашают на незабываемый вечер, посвященный творчеству легендарного Валерия Ободзинского. В исполнении золотого тенора России Евгения Южина прозвучат как широко известные, так и забытые песни кумира советской публики. Евгений Южин – лауреат Государственной премии имени Андрея Дементьева, лауреат престижных конкурсов "Романсиада" и "Весна романса", участник телепроекта "Главная сцена", телешоу "Романтика романса" и обладатель множества наград. Продолжительность: два часа, с антрактом. Фото: pxhere