Концерт Evanescence

Готический коллектив представит свой последний студийный альбом "Synthesis".

Легендарный группа "Evanescence" вновь возвращается в Петербург с новой программой. Коллектив, созданный в 1995 году, представит композиции из последнего альбома "Synthesis" (2017), в который вошли 17 песен. Организаторы обещают. что концерт будет наполнен чарующим голосом вокалистки Эми Ли, тонким звучанием фортепиано, живым насыщенным звуком и незабываемым шоу.

"Evanescence" выступает в жанрах готик-рок, хард-рок, альтернативный рок и ню-метал. Среди самых известных песен - "Bring me to life", "My immortal", "Going Under" и другие.

Место: А2 Green Concert (проспект Медиков, 3)

Возрастное ограничение: 12+

Фото: vk.com/evanescence