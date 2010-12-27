Концерт "Джаз в кругу друзей. Vol 2." с Денисом Мацуевым

С пианистом выступит американская вокалистка Шенда Рул.

Зимний вечер в начале декабря будет зажигательным и теплым в компании маэстро Дениса Мацуева, американской певицы Шенды Рул и команды музыкантов. Все вместе они сыграют грандиозный "Джаз в кругу друзей. Vol 2", музыку, по-новому глядящую на знакомую классику.

Программа вечера посвящена музыканту Джорджу Гершвину. Вместе с Мацуевым на сцену поднимутся контрабасист Андрей Иванов, ударник Александр Зингер и юные "дети из джаза", неожиданно готовящие балалайку и домру. Одна из малышек, восьмилетняя Анастасия Тюрина, уже второй раз выступит с маэстро. После победы на "Синей птице" она приняла участие в фестивале Мацуева в Перми в этом году.

Нельзя не сказать чуть больше про Шенду Рул. Актриса, поэтесса и композитор считается глубокой и волшебной певицей. Она выступала на Бродвее, а ее дебютный альбом раскупили многомиллионным тиражом по всему миру.

Цена: от 1800 рублей

Адрес: БКЗ "Октябрьский", Лиговский пр., 6

Фото: пресс-служба концерта