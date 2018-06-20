Концерт "Друзья Эдит Пиаф"

Французская певица с русскими корнями приезжает в северную столицу, чтобы исполнить коллекцию произведений лучших шансонье последней сотни лет.

Екатерина Комарова или Catherine Loriot, как её знают во Франции — первый российский участник международной Ассоциации друзей Эдит Пиаф в Париже. Вокальные данные певицы позволяют ей максимально близко к оригиналу исполнять всеми любимые шедевры французского шансона, а удивительный природный артистизм девушки помогает ей чувствовать и воплощать эпоху, которую олицетворяет каждая композиция. Непередаваемые ощущения! Во Франции Катрин Лорио называют "певицей с эмоциями Пиаф", там артистку уже давно принимают, как свою, а в родном Петербурге ценители её таланта регулярно собираются на творческих вечерах Catherine Loriot.

Дата проведения: 13 апреля

Время: 20:00

Место: Арт-кафе "Тризет" (Trizet)

Адрес: ул. Бронницкая, д. 10, рядом с метро "Технологический Институт"

Цена: Бесплатно

Сайт: trizet-cafe.ru