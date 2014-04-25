Концерт "Concord Orchestra. Белоснежный бал Иоганна Штрауса"

Концерт пройдет 18 декабря в Доме молодежи "Царскосельский". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Это новогоднее шоу будет наполнено роскошной музыкой короля вальса и волшебными танцами. В концерте поучаствуют симфонический оркестр Concord Orchestra, дирижер Fabio Pirola (Италия), Лариса Елина (солистка Мариинского театра), Иван Сапунов (баритон, солист академии Мариинского театра).

Вы услышите популярные вальсы, а также польки и марши: вальс "Венская кровь", полька "Анна", вальс "Деревенские ласточки из Австрии", полька "На охоте" и другие.

Фото: пресс-служба Concord Orchestra