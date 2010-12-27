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Концерт Chrysta Bell
Сегодня, 20:00
406
nastya960

Концерт Chrysta Bell

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Та самая агент ФБР Тэмми Престон из третьего сезона сериала "Твин Пикс" и по совместительству муза Дэвида Линча едет в Россию.

Творчество Кристы Белл лежит за гранью каких-либо стилистических и концептуальных типизаций. Певица создаёт причудливые, нездешние музыкальные полотна, сила которых подчёркивается её густым и глубоким контральто, а на концертах дополняется динамическими театральными и мультимедийными элементами. В "Космонавт" девушка приедет с премьерой четвёртого студийного альбома Feels Like Love.

Место: Клуб "Космонавт" (ул. Бронницкая, д. 24)

Цена: от 1800 рублей 

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Instagram/ chrysta_bell

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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