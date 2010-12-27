Концерт Chrysta Bell

Творчество Кристы Белл лежит за гранью каких-либо стилистических и концептуальных типизаций. Певица создаёт причудливые, нездешние музыкальные полотна, сила которых подчёркивается её густым и глубоким контральто, а на концертах дополняется динамическими театральными и мультимедийными элементами. В "Космонавт" девушка приедет с премьерой четвёртого студийного альбома Feels Like Love.
Место: Клуб "Космонавт" (ул. Бронницкая, д. 24)
Цена: от 1800 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Фото: Instagram/ chrysta_bell
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