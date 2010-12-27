Концерт Chrysta Bell

Та самая агент ФБР Тэмми Престон из третьего сезона сериала "Твин Пикс" и по совместительству муза Дэвида Линча едет в Россию.

Творчество Кристы Белл лежит за гранью каких-либо стилистических и концептуальных типизаций. Певица создаёт причудливые, нездешние музыкальные полотна, сила которых подчёркивается её густым и глубоким контральто, а на концертах дополняется динамическими театральными и мультимедийными элементами. В "Космонавт" девушка приедет с премьерой четвёртого студийного альбома Feels Like Love. Место: Клуб "Космонавт" (ул. Бронницкая, д. 24) Цена: от 1800 рублей Возрастное ограничение: 12+ Фото: Instagram/ chrysta_bell