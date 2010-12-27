Концерт "Children of Bodom"

Зрителей ждет 100% заряд энергии и яркое шоу.

Коллектив "Children of Bodom" - яркие представители музыкального направления melodic death metal. Финская группа вновь приедет в Россию, чтобы представить свой новый десятый студийный альбом "Hexed". В составе пластинки вошло 14 треков. Рокеры приедут не только в Петербург, но и посетят другие города России в рамках мирового турне.

На протяжении 20 лет поклонники ценят "Children of Bodom" за бешеную скорость и ритм, виртуальные инструментальные соло, а также зрелищные выступления. Песни группы перекликаются с сюжетами триллеров и фильмов ужасов - "Кошмаром на улице Вязов", "Твин Пикс", "Изгоняющим дьявола", а также другими мистическими сериалами и телепередачами. Исполнители приглашают всех любителей пощекотать себе нервы и получить заряд энергии на свой концерт.

Место: клуб А2 (проспект Медиков, 3)

Цена: от 2000 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: предоставлено организаторами