Концерт "Битва клавиров: Шопен vs Лист" состоится 10 августа в 19:00 в Петрикирхе

Два великих пианиста и композитора. В истории музыки эти два имени всегда рядом - и неспроста!

Оба - ярчайшие представители своей эпохи и композиторской мысли в целом! Их талант и фортепианные сочинения часто сравнивают, но мы в рамках цикла "Битва Клавиров" предлагаем шагнуть еще дальше и послушать фортепианную музыку Шопена и… органные композиции Листа! Да-да - Ференц Лист писал для органа, и музыка его весьма интересна. Ярчайший представитель эпохи романтизма и инструмент, олицетворяющий торжество барокко - интересный микс!

Ну а с другой стороны - рояль и творения Шопена… Это будет необычно и интересно! Не пропустите концерт в одном из самых красивых залов Петербурга – в соборе Петрикирхе в самом сердце Невского проспекта!

Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.