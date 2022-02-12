Концерт "Битва клавиров: Бах vs Рахманинов" состоится 10 августа в Петрикирхе в 15:00

"Бах vs Рахманинов" из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.

В этот раз на "чашах весов" музыкального поединка величайший композитор в мире органной музыки и, возможно, величайший композитор в мире музыки фортепианной. Отметим, что оба при жизни были так же и виртуозными исполнителями! Когда на афише такие имена - стоит ждать огненной программы.

От страстных, захватывающих фантазий с неистовыми гармониями до возвышенных, сакральных прелюдий и фуг. Эта программа подобна качелям, которые раскачиваются в две стороны музыки, между которыми 200 лет, но в каждой точке этого движения - гениальность. Это красиво, мощно и ... вечно!

Цикл "Битва клавиров" от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику.

Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.