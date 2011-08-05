Концерт "Битва клавиров: Бах vs Гендель" состоится 15 марта в Петрикирхе в

"Бах vs Гендель" от Amadeus Concerts, концерт в рамках фестиваля барочных композиторов эпохи Просвещения

Как слушателю в рамках одного концерта "снять сливки" с эпохи музыкального барокко - познакомиться с очень красивой и трогающей сердце старинной музыкой, послушать орган, клавесин, флейту? "Бах и Гендель" - это событие, которое запланировано как единственный показ и дает шанс гостям - образно выражаясь - взойти сразу на две вершины музыкальной мысли. Кто бы не взялся составлять рейтинг величайших композиторов в истории - два этих имени однозначно будут в десятке.

Оба родились в 1685 году, и вот - почти 350 лет спустя их музыка не только не забыта - она звучит в академических залах, переигрывается на роковый или джазовый манер, а мелодия Генделя так вообще открывает матчи лиги чемпионов! Чтобы развеять ваши сомнения - мы обещаем ведущих петербургских музыкантов и интереснейшую программу! Не пропустите единственный показ в Петербурге!

Это будет необычно!

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.