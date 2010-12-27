Концерт Билли Новика

Петербургский джазмен впервые споет лучшие хиты Егора Летова.

Фронтмен группы Billy"s Band выступит на сцене "Клуба Космонавт" без своих музыкантов. Артист представит публике программу, полностью составленную из песен лидера группы "Гражданская Оборона" Егора Летова.

Никакой театрализации, никакого джаза, это будет концерт состоящий только из Песен Летова. Сухо и строго. Из уважения, восхищения и благодарности автору",

– Билли Новак

Артист признается, что поет песни музыканта уже почти 30 лет, но делает это в узком кругу. Теперь услышать его интерпретацию можно будет вживую.

Место: Бронницкая ул., 24

Возрастное ограничение: 18+

Цена билета: 900 – 2 500 рублей