Концерт "Белоснежный бал Иоганна Штрауса"

Концерт "Concord Orchestra. Белоснежный бал Иоганна Штрауса" состоится 22 декабря в Доме молодежи "Царскосельский" в Пушкине. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В том, что музыка Иоганна Штрауса прекрасна и гармонична, поможет убедиться новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". Событие наполнено также волшебными танцами.

В шоу поучаствуют симфонический оркестр Concord Orchestra, дирижер Fabio Pirola из Италии, солистка Мариинского театра Лариса Елина, а также солист академии "Мариинки" Иван Сапунов. Прозвучат самые популярные вальсы и редкие польки и марши.

А станцуют на сцене призеры РФ по бальным танцам, постановщик – Артем Майоров.

Фото: concordorchestra.ru