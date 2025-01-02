Концерт "Белоснежный бал Иоганна Штрауса"

В том, что музыка Иоганна Штрауса прекрасна и гармонична, поможет убедиться новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". Событие наполнено также волшебными танцами.
В шоу поучаствуют симфонический оркестр Concord Orchestra, дирижер Fabio Pirola из Италии, солистка Мариинского театра Лариса Елина, а также солист академии "Мариинки" Иван Сапунов. Прозвучат самые популярные вальсы и редкие польки и марши.
А станцуют на сцене призеры РФ по бальным танцам, постановщик – Артем Майоров.
Фото: concordorchestra.ru
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