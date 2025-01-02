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Концерт "Белоснежный бал Иоганна Штрауса"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Белоснежный бал Иоганна Штрауса"

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Концерт "Concord Orchestra. Белоснежный бал Иоганна Штрауса" состоится 22 декабря в Доме молодежи "Царскосельский" в Пушкине. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В том, что музыка Иоганна Штрауса прекрасна и гармонична, поможет убедиться новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". Событие наполнено также волшебными танцами. 

В шоу поучаствуют симфонический оркестр Concord Orchestra, дирижер Fabio Pirola из Италии, солистка Мариинского театра Лариса Елина, а также солист академии "Мариинки" Иван Сапунов. Прозвучат самые популярные вальсы и редкие польки и марши. 

А станцуют на сцене призеры РФ по бальным танцам, постановщик – Артем Майоров. 

Фото: concordorchestra.ru 

Теги: иоганн штраус, концерт, шоу
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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