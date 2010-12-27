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Концерт "Balthazar"
Сегодня, 20:00
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himif

Концерт "Balthazar"

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Одна из самых знаменитых бельгийских групп приезжает в Петербург с долгожданным концертом.

Ансамбль представит петербургскому слушателю свой новый альбом Fever.

В своей музыке Balthazar говорят о близких любому человеку вещам: девушках, воспоминаниях, доме. Никакой политики и о том, как сделать мир лучше.

Участники группы играют на многих инструментах каждый, поэтому придумывая сложные аранжировки в студии, они находят способ играть эти треки так же и в живую.

Место: клуб Морзе, Кожевенная линия, 40
Возрастное ограничение: 12 +
Цена билета: от 1600 рублей

Фото: Balthazar, Вконтакте

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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