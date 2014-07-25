Концерт "Бах vs. Моцарт. Орган vs Рояль" состоится в Петрикирхе 2 августа в 15:00

"Бах vs Моцарт" от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.

Бах и Моцарт - два величайших композитора всех времен. Бах - вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений совершенной гармонии Моцарт - физическое воплощение музыки как явления. Автор гениальных произведений для клавира для рояля.

В рамках концерта "Битва Клавиров: Бах vs Моцарт" мы столкнём лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта в исполнении рояля. Цикл "Битва клавиров" от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику. Это будет необычно!

Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.