Концерт "Бах vs Чайковский: битва клавиров" состоится 9 ноября в 15:00 в Петрикирхе

"Бах vs Чайковский" от Amadeus Concerts из цикла Битва Клавиров под величественными сводами Петрикирхе.

Орган и рояль, Бах и Чайковский. Их музыка не часто звучит рядом в рамках одного концерта, но формат музыкальной "дуэли", столь любимый в западной Европе XVII-XIX вв., оживет на Невском 22-24 - в стенах кафедрального собора Петрикирхе.

Но, конечно же, мы не будем выяснять, кто из Гениев ярче и более талантлив - сравнить их невозможно, как невозможно сравнивать красоту Луны и Солнца. Но у вас есть уникальная возможность насладиться действительно оригинальным форматом, где орган и рояль поочередно, в духе классического музыкального поединка исполняют музыку двух великих композиторов, разминувшихся в веках. Лучшие музыканты Петербурга, необычный формат и великолепная акустика Петрикирхе!

Цикл "Битва клавиров" от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику.

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.