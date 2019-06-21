Концерт "Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии" состоится 28 ноября в 21:00 в Планетарии 1

На самом большом проекционном куполе в мире мы воссоздаем атмосферу легендарного фильма "АВАТАР": пейзажи Пандоры, просторы космоса, удивительный растительный и животный мир, а главное конечно же, музыка Джеймса Хорнера в исполнении ведущих музыкантов "Amadeus Concerts".

Зрителей ждет часовое музыкально-проекционное шоу, в котором Вы сможете почувствовать себя настоящими космическими путешественниками.

Разработкой и моделированием видео-контента для сферического купола занимались лучшие студии со всего мира, создавались уникальные аранжировки к легендарным музыкальным композициям, подбирались световые решения для эффектной работы в зале, где работают 32 проектора. Все это позволит представить зрителю не "реплику" фильма, а отдельное его прочтение, с сохранением его оригинальной атмосферы, но позволяющее иначе воспринять именно Музыку к фильму. Встретимся в самом космическом месте Петербурга и в самом большом планетарии в Мире!

Всё шоу сопровождается визуальным контентом, который буквально захватывает дух и превращает слушание в музыки в настоящую космическую медитацию.

Музыкальный состав: струнный ансамбль "Амадеус", клавишные, флейта, перкуссия, орган.

Продолжительность концерта - 1 час 10 минут (без антракта)