Концерт "Альтовая домра+"

Концерт состоится в рамках Первого Всероссийского фестиваля "Альтовая домра: Pro Solo", который приурочен к 130-летию альтовой домры. Программа представит широкую палитру возможностей инструмента – от сольных страниц и камерных ансамблей до масштабных композиций в сопровождении оркестра.
В программе – шедевры репертуара, современные сочинения и премьеры. В мероприятии поучаствует Камерный состав Андреевского оркестра. Дирижер – заслуженный артист России Владимир Фонин.
Фото: pxhere
