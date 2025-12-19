Концерт "Альтовая домра+"

Концерт пройдет 2 февраля в музее Державина. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Концерт состоится в рамках Первого Всероссийского фестиваля "Альтовая домра: Pro Solo", который приурочен к 130-летию альтовой домры. Программа представит широкую палитру возможностей инструмента – от сольных страниц и камерных ансамблей до масштабных композиций в сопровождении оркестра.

В программе – шедевры репертуара, современные сочинения и премьеры. В мероприятии поучаствует Камерный состав Андреевского оркестра. Дирижер – заслуженный артист России Владимир Фонин.

