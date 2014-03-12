Концерт Александра Устюгова и группы "Экибастуз"

Музыкальная группа "Экибастуз" в этом году отмечает 10-летие. В честь знаменательного события коллектив под руководством музыканта и актера Александра Устюгова приглашает всех на грандиозный концерт.
Объединение удивляет сочетанием жанров, включая рок, фолк и элементы этнической музыки. За это время было выпущено несколько успешных альбомов.
В программе вечера – не только лучшие хиты, но и уникальные композиции. Также зрителей ждут специальные гости, сюрпризы и незабываемая атмосфера.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
