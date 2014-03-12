  1. Главная
Концерт Александра Устюгова и группы "Экибастуз"
Сегодня, 20:00
Концерт Александра Устюгова и группы "Экибастуз"

Юбилейный концерт Александра Устюгова и группы "Экибастуз" пройдет 20 ноября в клубе "Аврора". Начало – в 20:00. Для гостей старше 16 лет.

Музыкальная группа "Экибастуз" в этом году отмечает 10-летие. В честь знаменательного события коллектив под руководством музыканта и актера Александра Устюгова приглашает всех на грандиозный концерт. 

Объединение удивляет сочетанием жанров, включая рок, фолк и элементы этнической музыки. За это время было выпущено несколько успешных альбомов. 

В программе вечера – не только лучшие хиты, но и уникальные композиции. Также зрителей ждут специальные гости, сюрпризы и незабываемая атмосфера. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

