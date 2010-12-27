  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт Akira Yamaoka
Сегодня, 19:00
219
nadezhda_sib

Концерт Akira Yamaoka

0 0

Известный композитор, создавший музыку для игры Silent Hill 2, возвращается в Россию.

Композитор Akira Yamaoka возвращается в Россию, чтобы впервые исполнить целиком саундтрек к игре Silent Hill 2 и известные хиты из видеоигр. На протяжении 16 лет мужчина сотрудничал с компанией Konami, считающейся одной из ведущих компаний в игровой индустрии. 

Музыкант представит различные композиции от эмбиента и трипхопа до тяжелого рока. Посетители погрузятся в туманную атмосферу городка Silent Hill  и других, разных по своему настроению, произведений. 

Место: Aurora Concert Hall (Пироговская набережная, 5/2) 

Цена: 2400 рублей 

Возрастное ограничение: 16+

Фото: vk.com/akirayamaoka

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии