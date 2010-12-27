Концерт Akira Yamaoka

Известный композитор, создавший музыку для игры Silent Hill 2, возвращается в Россию.

Композитор Akira Yamaoka возвращается в Россию, чтобы впервые исполнить целиком саундтрек к игре Silent Hill 2 и известные хиты из видеоигр. На протяжении 16 лет мужчина сотрудничал с компанией Konami, считающейся одной из ведущих компаний в игровой индустрии.

Музыкант представит различные композиции от эмбиента и трипхопа до тяжелого рока. Посетители погрузятся в туманную атмосферу городка Silent Hill и других, разных по своему настроению, произведений.

Место: Aurora Concert Hall (Пироговская набережная, 5/2)

Цена: 2400 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: vk.com/akirayamaoka