Концерт Akira Yamaoka

Композитор Akira Yamaoka возвращается в Россию, чтобы впервые исполнить целиком саундтрек к игре Silent Hill 2 и известные хиты из видеоигр. На протяжении 16 лет мужчина сотрудничал с компанией Konami, считающейся одной из ведущих компаний в игровой индустрии.
Музыкант представит различные композиции от эмбиента и трипхопа до тяжелого рока. Посетители погрузятся в туманную атмосферу городка Silent Hill и других, разных по своему настроению, произведений.
Место: Aurora Concert Hall (Пироговская набережная, 5/2)
Цена: 2400 рублей
Возрастное ограничение: 16+
Фото: vk.com/akirayamaoka
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