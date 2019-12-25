Концерт 2x2 Saxophone Quartet

Квартет петербургских саксофонистов 2×2 Saxophone Quartet представит программу "Overjoyed" с джазовой певицей Яной Дельмас. Коллектив играет популярную музыку, песни из фильмов и мюзиклов в авторской обработке, а также соло и тутти в фанковых композициях.
Руководитель ансамбля – саксофонист Николай Годына, солист оркестра "Саксофоны Санкт-Петербурга", Яна Дельмас – лауреат и обладательница Гран При джазовых конкурсов в составе группы и сольно.
Цена: 500 рублей
Место: Ресторан White Night Music Joint, наб. реки Фонтанки, дом 59
Фото: pixabay
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