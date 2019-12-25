Концерт 2x2 Saxophone Quartet

Квартет саксофонистов и джазовая певица Яна Дельмас.

Квартет петербургских саксофонистов 2×2 Saxophone Quartet представит программу "Overjoyed" с джазовой певицей Яной Дельмас. Коллектив играет популярную музыку, песни из фильмов и мюзиклов в авторской обработке, а также соло и тутти в фанковых композициях.

Руководитель ансамбля – саксофонист Николай Годына, солист оркестра "Саксофоны Санкт-Петербурга", Яна Дельмас – лауреат и обладательница Гран При джазовых конкурсов в составе группы и сольно.

Цена: 500 рублей

Место: Ресторан White Night Music Joint, наб. реки Фонтанки, дом 59

Фото: pixabay