Компаниям в Москве и Петербурге предложили временно отказаться от наличного расчета

В Минэкономразвития обсуждают эксперимент, который коснется юридических лиц.

В ряде российских регионов хотят провести эксперимент: организации будут выплачивать зарплату работникам только в безналичной форме. Нововведение может коснуться Москвы, Подмосковья, Петербурга, Калининградской, Новгородской области и других.

По информации "Интерфакса", в августе 2019 Минэкономразвития направил группе регионов с высоким уровнем доступности платежных услуг запрос на то, что они оценили эту идею, многие ее поддержали.

Для проведения эксперимента ЦБ РФ разработает механизм и решит вопрос о возможных поправках в действующее законодательство.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Генпрокуратура сообщила о новом виде мошенничества с банкоматами.

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