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Компаниям в Москве и Петербурге предложили временно отказаться от наличного расчета
Сегодня, 19:35
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nadezhda_sib

Компаниям в Москве и Петербурге предложили временно отказаться от наличного расчета

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В Минэкономразвития обсуждают эксперимент, который коснется юридических лиц.

В ряде российских регионов хотят провести эксперимент: организации будут выплачивать зарплату работникам только в безналичной форме. Нововведение может коснуться Москвы, Подмосковья, Петербурга, Калининградской, Новгородской области и других.

По информации "Интерфакса", в августе 2019 Минэкономразвития направил группе регионов с высоким уровнем доступности платежных услуг запрос на то, что они оценили эту идею, многие ее поддержали. 

Для проведения эксперимента ЦБ РФ разработает механизм и решит вопрос о возможных поправках в действующее законодательство. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Генпрокуратура сообщила о новом виде мошенничества с банкоматами.

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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