Компания "Торгсервис" пока не смогла попасть на рынок штрафстоянок Петербурга

Компания ООО "Торгсервис" пока не смогла попасть на рынок эвакуации автомобилей Санкт-Петербурга. Ее заявка, как сообщила "Фонтанка", была отклонена комиссией комитета по закону и правопорядку. Это произошло в рамках рассмотрения заявок претендентов на эвакуацию машин в трех районах – Адмиралтейском, Кировском и Красносельском.
Выиграла конкурс другая компания ООО "Евротраст".
По данным этого СМИ, ООО "Торгсервис" принадлежит на 50% гендиректору "Бронка Групп" Никите Мурову. Комиссия констатировала недочеты в ряде позиций представленной ей заявки.
Как сообщало ранее Piter.tv, историческое здание на Конюшенной прибрело на торгах московское АО "Ланселот".
Фото: Pixabay.com
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