Компания "Торгсервис" пока не смогла попасть на рынок штрафстоянок Петербурга

По имеющимся данным, ее владельцем является гендиректор "Бронка Групп" Никита Муров.

Компания ООО "Торгсервис" пока не смогла попасть на рынок эвакуации автомобилей Санкт-Петербурга. Ее заявка, как сообщила "Фонтанка", была отклонена комиссией комитета по закону и правопорядку. Это произошло в рамках рассмотрения заявок претендентов на эвакуацию машин в трех районах – Адмиралтейском, Кировском и Красносельском.

Выиграла конкурс другая компания ООО "Евротраст".

По данным этого СМИ, ООО "Торгсервис" принадлежит на 50% гендиректору "Бронка Групп" Никите Мурову. Комиссия констатировала недочеты в ряде позиций представленной ей заявки.

Как сообщало ранее Piter.tv, историческое здание на Конюшенной прибрело на торгах московское АО "Ланселот".

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