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Корпорация Microsoft презентовала платформу Mesh для общения в виртуальной реальности
Вчера, 19:17
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kraratau27

Корпорация Microsoft презентовала платформу Mesh для общения в виртуальной реальности

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Для использования платформы пользователям необходимы очки HoloLens от Microsoft.

На конференции Ignite 2021 компания Microsoft презентовала платформу Mesh, благодаря которой пользователи могут общаться в виртуальной реальности. Платформа позволяет пользователям общаться друг с другом с помощью виртуальных аватаров и голограмм. 

Mesh сочетает в себе технологии виртуальной и дополненной реальности. Стоит отметить, что для использования платформы пользователям необходимы очки HoloLens от Microsoft. 

Вы можете действительно почувствовать, что находитесь в том же месте, что и тот, кто делится контентом. Или вы можете телепортироваться, используя различные девайсы для смешанной реальности, и быть вместе с людьми, даже когда вы не рядом физически

отметил технический сотрудник Microsoft Алекс Кипман. 

Напомним, что компания Microsoft работает над "следующим поколением Windows".

Фото: microsoft.com

Теги: mesh, microsoft
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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