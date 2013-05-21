Корпорация Microsoft презентовала платформу Mesh для общения в виртуальной реальности

Для использования платформы пользователям необходимы очки HoloLens от Microsoft.

На конференции Ignite 2021 компания Microsoft презентовала платформу Mesh, благодаря которой пользователи могут общаться в виртуальной реальности. Платформа позволяет пользователям общаться друг с другом с помощью виртуальных аватаров и голограмм.

Mesh сочетает в себе технологии виртуальной и дополненной реальности. Стоит отметить, что для использования платформы пользователям необходимы очки HoloLens от Microsoft.

Вы можете действительно почувствовать, что находитесь в том же месте, что и тот, кто делится контентом. Или вы можете телепортироваться, используя различные девайсы для смешанной реальности, и быть вместе с людьми, даже когда вы не рядом физически отметил технический сотрудник Microsoft Алекс Кипман.

Напомним, что компания Microsoft работает над "следующим поколением Windows".

Фото: microsoft.com