Корпорация Microsoft презентовала платформу Mesh для общения в виртуальной реальности

На конференции Ignite 2021 компания Microsoft презентовала платформу Mesh, благодаря которой пользователи могут общаться в виртуальной реальности. Платформа позволяет пользователям общаться друг с другом с помощью виртуальных аватаров и голограмм.
Mesh сочетает в себе технологии виртуальной и дополненной реальности. Стоит отметить, что для использования платформы пользователям необходимы очки HoloLens от Microsoft.
Вы можете действительно почувствовать, что находитесь в том же месте, что и тот, кто делится контентом. Или вы можете телепортироваться, используя различные девайсы для смешанной реальности, и быть вместе с людьми, даже когда вы не рядом физически
отметил технический сотрудник Microsoft Алекс Кипман.
Напомним, что компания Microsoft работает над "следующим поколением Windows".
Фото: microsoft.com
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